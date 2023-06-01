NY株式7日（NY時間14:14）（日本時間03:14）
ダウ平均　　　49635.05（-275.54　-0.55%）
ナスダック　　　25812.39（-26.55　-0.10%）
CME日経平均先物　62390（大証終比：-740　-1.19%）

欧州株式7日終値
英FT100　 10276.95（-161.71　-1.55%）
独DAX　 24663.61（-255.08　-1.02%）
仏CAC40　 8202.08（-97.34　-1.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.909（+0.044）
10年債　 　4.387（+0.038）
30年債　 　4.967（+0.031）
期待インフレ率　 　2.449（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.003（+0.004）
英　国　　4.948（+0.009）
カナダ　　3.540（+0.028）
豪　州　　4.922（-0.030）
日　本　　2.468（-0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.15（+0.07　+0.07%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4718.80（+24.50　+0.52%）

ビットコイン（ドル）
80151.56（-1269.79　-1.56%）
（円建・参考値）
1255万6543円（-198925　-1.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ