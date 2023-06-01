ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２７５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間14:14）（日本時間03:14）
ダウ平均 49635.05（-275.54 -0.55%）
ナスダック 25812.39（-26.55 -0.10%）
CME日経平均先物 62390（大証終比：-740 -1.19%）
欧州株式7日終値
英FT100 10276.95（-161.71 -1.55%）
独DAX 24663.61（-255.08 -1.02%）
仏CAC40 8202.08（-97.34 -1.17%）
米国債利回り
2年債 3.909（+0.044）
10年債 4.387（+0.038）
30年債 4.967（+0.031）
期待インフレ率 2.449（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.004）
英 国 4.948（+0.009）
カナダ 3.540（+0.028）
豪 州 4.922（-0.030）
日 本 2.468（-0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.15（+0.07 +0.07%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4718.80（+24.50 +0.52%）
ビットコイン（ドル）
80151.56（-1269.79 -1.56%）
（円建・参考値）
1255万6543円（-198925 -1.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49635.05（-275.54 -0.55%）
ナスダック 25812.39（-26.55 -0.10%）
CME日経平均先物 62390（大証終比：-740 -1.19%）
欧州株式7日終値
英FT100 10276.95（-161.71 -1.55%）
独DAX 24663.61（-255.08 -1.02%）
仏CAC40 8202.08（-97.34 -1.17%）
米国債利回り
2年債 3.909（+0.044）
10年債 4.387（+0.038）
30年債 4.967（+0.031）
期待インフレ率 2.449（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.004）
英 国 4.948（+0.009）
カナダ 3.540（+0.028）
豪 州 4.922（-0.030）
日 本 2.468（-0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.15（+0.07 +0.07%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4718.80（+24.50 +0.52%）
ビットコイン（ドル）
80151.56（-1269.79 -1.56%）
（円建・参考値）
1255万6543円（-198925 -1.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ