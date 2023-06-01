ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５６．６５円付近での推移となっている。ＮＹ時間に入ってドル高の動きが出ており、ドル円も一時１５６．８５円付近まで上昇。下落していた原油が下げ渋っていることで、米国債利回りが上昇しており、ドル円も追随している。



米・イランの和平合意への期待が市場に広まっているが、イラン政府がホルムズ海峡を通過する船舶に対し、新たな規則を示したと報じられたことで、不透明感も出ている。



介入観測が強まり、急速な円高への警戒感も台頭しているが、市場ではイラン情勢や日米の金利差など根本的な問題に対する実際の進展がまだないことから、短期的に円安の流れは続くと見ている向きは多い。



ただ今後、円とスイスフランは上昇する可能性があるとの見方がストラテジストから出ている。両通貨はスタグフレーション環境下において信頼できる保護機能を提供すると指摘。特に円が際立っており、いずれ日米金利差は縮小との見通しは、円の反発余地を十分に残していると言及。このためフランと円の比率が高いポジションを維持しているという。ただし、中期的な見立てではある。



USD/JPY 156.69 EUR/JPY 184.12

GBP/JPY 212.83 AUD/JPY 113.32



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト