アメリカ軍のイランに対する海上封鎖について、イランが3か月から4か月間は乗り切ることができるとアメリカの情報機関が分析していると報道されました。

アメリカの「ワシントン・ポスト」は7日、アメリカ軍によるイランに対する海上封鎖について、CIA=中央情報局が“イランは少なくとも3か月から4か月間、深刻な経済的打撃を受けずに乗り切ることができる”と分析していると伝えました。

アメリカ政府高官らの話として伝えたもので、イラン側は▼石油の一部を洋上のタンカーに貯蔵したり、▼油田の生産量を減らすなどして石油が貯蔵しきれなくなる状況を防ぎ、油田の生産能力を維持しているということです。

トランプ政権は、海上封鎖によりイランが石油を輸出できなくなり、「毎日5億ドルの損失を被っている」とアピールしていますが、関係者は「イランの経済状況は一部で言われているほど深刻ではない」と話しているとしています。

また、記事は、イランがアメリカの爆撃を受けたにもかかわらず、戦前のおよそ7割のミサイルを保持し続けていると伝えました。

トランプ大統領は6日、イランのミサイルについて「ほとんど壊滅状態にある。おそらく18%か19%しか残っていない」と主張していました。