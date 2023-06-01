ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２４４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均 49665.95（-244.64 -0.49%）
ナスダック 25802.37（-36.57 -0.14%）
CME日経平均先物 62390（大証終比：-740 -1.19%）
欧州株式7日終値
英FT100 10276.95（-161.71 -1.55%）
独DAX 24663.61（-255.08 -1.02%）
仏CAC40 8202.08（-97.34 -1.17%）
米国債利回り
2年債 3.903（+0.038）
10年債 4.380（+0.031）
30年債 4.962（+0.026）
期待インフレ率 2.441（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.004）
英 国 4.948（+0.009）
カナダ 3.532（+0.020）
豪 州 4.922（-0.030）
日 本 2.468（-0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.72（+0.64 +0.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4726.40（+32.10 +0.68%）
ビットコイン（ドル）
79858.81（-1562.54 -1.92%）
（円建・参考値）
1250万9883円（-244772 -1.92%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49665.95（-244.64 -0.49%）
ナスダック 25802.37（-36.57 -0.14%）
CME日経平均先物 62390（大証終比：-740 -1.19%）
欧州株式7日終値
英FT100 10276.95（-161.71 -1.55%）
独DAX 24663.61（-255.08 -1.02%）
仏CAC40 8202.08（-97.34 -1.17%）
米国債利回り
2年債 3.903（+0.038）
10年債 4.380（+0.031）
30年債 4.962（+0.026）
期待インフレ率 2.441（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.004）
英 国 4.948（+0.009）
カナダ 3.532（+0.020）
豪 州 4.922（-0.030）
日 本 2.468（-0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.72（+0.64 +0.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4726.40（+32.10 +0.68%）
ビットコイン（ドル）
79858.81（-1562.54 -1.92%）
（円建・参考値）
1250万9883円（-244772 -1.92%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ