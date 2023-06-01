NY株式7日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均　　　49665.95（-244.64　-0.49%）
ナスダック　　　25802.37（-36.57　-0.14%）
CME日経平均先物　62390（大証終比：-740　-1.19%）

欧州株式7日終値
英FT100　 10276.95（-161.71　-1.55%）
独DAX　 24663.61（-255.08　-1.02%）
仏CAC40　 8202.08（-97.34　-1.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.903（+0.038）
10年債　 　4.380（+0.031）
30年債　 　4.962（+0.026）
期待インフレ率　 　2.441（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.003（+0.004）
英　国　　4.948（+0.009）
カナダ　　3.532（+0.020）
豪　州　　4.922（-0.030）
日　本　　2.468（-0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.72（+0.64　+0.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4726.40（+32.10　+0.68%）

ビットコイン（ドル）
79858.81（-1562.54　-1.92%）
（円建・参考値）
1250万9883円（-244772　-1.92%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ