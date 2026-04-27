「『全然、心配する必要はありません』って言ってました」神田愛花の言葉を伝えたおぎやはぎ、休養の日村勇紀にエール「ゆっくりしてれば大丈夫」「焦らないでさ」
おぎやはぎの小木博明と矢作兼が、4月30日深夜に放送されたTBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』(毎週木曜25:00〜27:00)で、休養を発表したバナナマン・日村勇紀について語った。
神田愛花
○日村の妻・神田愛花は「全然、心配する必要はありません」
体調不良により、しばらく休養することを発表した日村。この話題に触れた矢作は「日村さんのニュースがなかなか衝撃ですよね」と切り出し、小木も「ビックリしましたよ」と率直な驚きを口にした。さらに矢作は「バナナマンとおぎやはぎといったら、もう“カルテット”と言ってもいいぐらい、ずっと一緒にやってきた」と振り返り、「“相方が具合が悪くなっちゃった”みたいな感覚ですけどね」と胸の内を明かした。
そして小木は、日村の妻であるフリーアナウンサー・神田愛花と「きのう、仕事でお会いしました」と明かしたうえで、「『全然、心配する必要はありません』って言ってました」と近況を報告した。
これを受け、2人は「良かった、良かった」と安堵の様子。矢作は「なんせゆっくりしてりゃいいと思う。満喫しちゃってくださいよ。もう働きすぎたからね」と労わり、小木も「焦らないでさ。忙しかったからね。仕方ないよ」と同調した。最後に、矢作が「働き者だから仕方ないですよ。まあまあ、ゆっくりしてれば大丈夫でしょう」と語り、回復を願っていた。
【編集部MEMO】
バナナマン・日村勇紀の所属事務所・ホリプロコムは、4月28日に公式サイト上で「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりました」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と明かし、「当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。
神田愛花
○日村の妻・神田愛花は「全然、心配する必要はありません」
体調不良により、しばらく休養することを発表した日村。この話題に触れた矢作は「日村さんのニュースがなかなか衝撃ですよね」と切り出し、小木も「ビックリしましたよ」と率直な驚きを口にした。さらに矢作は「バナナマンとおぎやはぎといったら、もう“カルテット”と言ってもいいぐらい、ずっと一緒にやってきた」と振り返り、「“相方が具合が悪くなっちゃった”みたいな感覚ですけどね」と胸の内を明かした。
これを受け、2人は「良かった、良かった」と安堵の様子。矢作は「なんせゆっくりしてりゃいいと思う。満喫しちゃってくださいよ。もう働きすぎたからね」と労わり、小木も「焦らないでさ。忙しかったからね。仕方ないよ」と同調した。最後に、矢作が「働き者だから仕方ないですよ。まあまあ、ゆっくりしてれば大丈夫でしょう」と語り、回復を願っていた。
【編集部MEMO】
バナナマン・日村勇紀の所属事務所・ホリプロコムは、4月28日に公式サイト上で「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりました」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と明かし、「当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。