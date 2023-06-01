NY株式7日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均　　　49777.76（-132.83　-0.27%）
ナスダック　　　25853.05（+14.11　+0.05%）
CME日経平均先物　62495（大証終比：-635　-1.02%）

欧州株式7日GMT16:11
英FT100　 10276.95（-161.71　-1.55%）
独DAX　 24663.61（-255.08　-1.02%）
仏CAC40　 8202.08（-97.34　-1.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.886（+0.021）
10年債　 　4.368（+0.019）
30年債　 　4.954（+0.019）
期待インフレ率　 　2.438（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.003（+0.004）
英　国　　4.948（+0.009）
カナダ　　3.521（+0.009）
豪　州　　4.922（-0.030）
日　本　　2.468（-0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.91（-1.17　-1.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4736.00（+41.70　+0.89%）

ビットコイン（ドル）
79781.50（-1639.85　-2.01%）
（円建・参考値）
1248万8198円（-256686　-2.01%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ