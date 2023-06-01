ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１３２ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式7日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均 49777.76（-132.83 -0.27%）
ナスダック 25853.05（+14.11 +0.05%）
CME日経平均先物 62495（大証終比：-635 -1.02%）
欧州株式7日GMT16:11
英FT100 10276.95（-161.71 -1.55%）
独DAX 24663.61（-255.08 -1.02%）
仏CAC40 8202.08（-97.34 -1.17%）
米国債利回り
2年債 3.886（+0.021）
10年債 4.368（+0.019）
30年債 4.954（+0.019）
期待インフレ率 2.438（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.004）
英 国 4.948（+0.009）
カナダ 3.521（+0.009）
豪 州 4.922（-0.030）
日 本 2.468（-0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.91（-1.17 -1.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4736.00（+41.70 +0.89%）
ビットコイン（ドル）
79781.50（-1639.85 -2.01%）
（円建・参考値）
1248万8198円（-256686 -2.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49777.76（-132.83 -0.27%）
ナスダック 25853.05（+14.11 +0.05%）
CME日経平均先物 62495（大証終比：-635 -1.02%）
欧州株式7日GMT16:11
英FT100 10276.95（-161.71 -1.55%）
独DAX 24663.61（-255.08 -1.02%）
仏CAC40 8202.08（-97.34 -1.17%）
米国債利回り
2年債 3.886（+0.021）
10年債 4.368（+0.019）
30年債 4.954（+0.019）
期待インフレ率 2.438（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.004）
英 国 4.948（+0.009）
カナダ 3.521（+0.009）
豪 州 4.922（-0.030）
日 本 2.468（-0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.91（-1.17 -1.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4736.00（+41.70 +0.89%）
ビットコイン（ドル）
79781.50（-1639.85 -2.01%）
（円建・参考値）
1248万8198円（-256686 -2.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ