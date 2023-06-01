英中銀の利上げ予想が縮小 米・イラン合意見通しで＝ＮＹ為替 英中銀の利上げ予想が縮小 米・イラン合意見通しで＝ＮＹ為替

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きょうの市場は全体的に一服感が広がっており、ポンドドルも１．３６ドル台前半での狭い範囲での取引が続いている。本日は英地方選挙が実施されており、その結果待ちの雰囲気も広がっている。一方、ポンド円も２１３円ちょうど付近まで上昇後はレンジ取引に終始。



米国とイランが和平合意への期待を受けて、投資家は英中銀の利上げ期待を縮小させている。報道では米国とイランの交渉は継続しており、ホルムズ海峡の再開につながる可能性も出ている。報道を受け原油価格は下落しているが、市場は年内の英中銀による利上げ２回に縮小。米・イラン交渉前には２－３回が見込まれていた。



GBP/USD 1.3617 GBP/JPY 213.08 EUR/GBP 0.8644



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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