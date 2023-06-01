【今日の献立】2026年5月8日(金)「イカとネギのオイスター炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「イカとネギのオイスター炒め」 「ジャガイモのシンプル煮」 「ミディトマトのふんわり卵炒め」 の全3品。
メインはしっかりとした味でご飯が進みます。副菜はシンプルでおいしい2品を添えて。
【主菜】イカとネギのオイスター炒め
プリッとしたイカ、白ネギやタケノコなど様々な食感が楽しめる炒め物です。
調理時間：30分
カロリー：219Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
酒 大さじ1
オイスターソース 大さじ1~1.5
しょうゆ 小さじ2~3
砂糖 大さじ1
片栗粉 小さじ1
サラダ油 小さじ2
ネギ (刻み)適量
白ネギは幅5mmの斜め切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける、水煮タケノコは食べやすい大きさの薄切りにする。ニンジンは皮をむき、半月切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、白ネギ、シメジ、水煮タケノコ、ニンジンを炒める。焼き色がついてしんなりしてきたら、(1)のイカを加えてサッと炒め合わせる。
3. ＜調味料＞を加えてからめ、全体にトロミがついたら器に盛り、ネギを散らす。
【副菜】ジャガイモのシンプル煮
シンプルな味付けでジャガイモの甘みを楽しんで。
調理時間：15分
カロリー：150Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
だし汁 300ml
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ2~3
木の芽 適量
2. 煮汁が少なくなったら、鍋を揺らしながら煮汁がなくなるまで火を入れる。火を止めて器に盛り、木の芽を散らす。
【副菜】ミディトマトのふんわり卵炒め
トマトの酸味がサッパリとおいしい一皿です。
調理時間：10分
カロリー：218Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ハム 3~4枚
＜卵液＞
卵 2個
マヨネーズ 小さじ1
塩コショウ 少々
サラダ油 小さじ2
ケチャップ 適量 ドライパセリ 適量
2. 強火にして＜卵液＞を流し入れて大きく混ぜ、お好みのかたさになったら器に盛る。ケチャップをかけてドライパセリを振る。
メインはしっかりとした味でご飯が進みます。副菜はシンプルでおいしい2品を添えて。
【主菜】イカとネギのオイスター炒め
プリッとしたイカ、白ネギやタケノコなど様々な食感が楽しめる炒め物です。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：219Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）イカ 2ハイ 白ネギ 1~2本 シメジ 1/2パック 水煮タケノコ 1/2本 ニンジン 1/4本 ＜調味料＞
酒 大さじ1
オイスターソース 大さじ1~1.5
しょうゆ 小さじ2~3
砂糖 大さじ1
片栗粉 小さじ1
サラダ油 小さじ2
ネギ (刻み)適量
【下準備】イカは足を引き抜き、目とワタを切り落としてくちばしを取り除く。足先は切り揃えて2本ずつに切り離す。胴は1枚に切り開いてきれいに水洗いし、斜め格子に切り込みを入れ、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
白ネギは幅5mmの斜め切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける、水煮タケノコは食べやすい大きさの薄切りにする。ニンジンは皮をむき、半月切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 分量外の酒を入れた熱湯にイカを入れ、サッとゆでてザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、白ネギ、シメジ、水煮タケノコ、ニンジンを炒める。焼き色がついてしんなりしてきたら、(1)のイカを加えてサッと炒め合わせる。
©Eレシピ
3. ＜調味料＞を加えてからめ、全体にトロミがついたら器に盛り、ネギを散らす。
©Eレシピ
【副菜】ジャガイモのシンプル煮
シンプルな味付けでジャガイモの甘みを楽しんで。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：150Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ジャガイモ 2~3個
だし汁 300ml
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ2~3
木の芽 適量
【下準備】ジャガイモは皮をむいて、少し大きめのひとくち大に切り、水に放つ。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁、＜調味料＞の材料、水気をきったジャガイモを入れて強火にかけ、煮たったら少し火を弱めて常にクツクツ煮えている火加減でジャガイモが柔らかくなるまで煮る。
©Eレシピ
2. 煮汁が少なくなったら、鍋を揺らしながら煮汁がなくなるまで火を入れる。火を止めて器に盛り、木の芽を散らす。
©Eレシピ
【副菜】ミディトマトのふんわり卵炒め
トマトの酸味がサッパリとおいしい一皿です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：218Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ミディトマト 4~5個
ハム 3~4枚
＜卵液＞
卵 2個
マヨネーズ 小さじ1
塩コショウ 少々
サラダ油 小さじ2
ケチャップ 適量 ドライパセリ 適量
【下準備】ミディトマトはヘタを取り、縦4等分に切る。ハムは半分に切り、さらに幅1cmに切る。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、ハムとミディトマトをサッと炒める。
©Eレシピ
2. 強火にして＜卵液＞を流し入れて大きく混ぜ、お好みのかたさになったら器に盛る。ケチャップをかけてドライパセリを振る。
©Eレシピ