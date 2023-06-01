「日プ新世界」釼持吉成、黒髪復活 次回予告でのイメチェン姿に反響殺到「メロすぎる」「どっちも似合う」
【モデルプレス＝2026/05/08】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の公式YouTubeチャンネルが5月7日に更新された。釼持吉成（KINARI）の黒髪姿に注目が集まっている。
【写真】「日プ」慶応出身イケメン練習生「美形際立つ」黒髪姿
同アカウントは、同月14日に配信される第2回順位発表式の様子を一部公開した。4月23日放送の第5話では、大胆な金髪姿にイメージチェンジしていた釼持。それまでは黒髪のイメージが定着していたこともあり「自己プロデュース天才」「垢抜けすごい」などと話題を呼んでいたが、今回公開された次回予告では再び黒髪姿を披露した。視聴者からは「メロすぎる」「どっちも似合う」「かっこいい」「美形際立つ」などと反響が上がっている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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◆「日プ新世界」釼持吉成、黒髪姿披露
同アカウントは、同月14日に配信される第2回順位発表式の様子を一部公開した。4月23日放送の第5話では、大胆な金髪姿にイメージチェンジしていた釼持。それまでは黒髪のイメージが定着していたこともあり「自己プロデュース天才」「垢抜けすごい」などと話題を呼んでいたが、今回公開された次回予告では再び黒髪姿を披露した。視聴者からは「メロすぎる」「どっちも似合う」「かっこいい」「美形際立つ」などと反響が上がっている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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