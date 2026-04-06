国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は７日、２０２８年ロサンゼルス五輪に向けたアクションスポーツ予選をまとめて実施する五輪予選シリーズの開幕戦を、同年５月に東京で開催すると発表した。

同シリーズの国内開催は初めてとなる。

シリーズは４都市で開かれ、東京大会の日程は５月４〜７日。その後は５月に上海（中国）、６月にモントリオール（カナダ）、オーランド（米国）で開催。初めて実施された２４年パリ五輪前の２都市２大会から、規模が大幅に拡大される。

今回実施される競技は▽スケートボード▽自転車ＢＭＸフリースタイル▽バスケットボール３人制▽スポーツクライミング▽ビーチバレー▽フラッグフットボール――の六つ。各大会の実施競技は今後発表される。

ＩＯＣのカースティ・コベントリー会長はオンラインで記者会見し、「ファンにとっても開催都市にとってもエキサイティングな大会になる」と強調した。

日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は、東京・代々木公園を中心とした会場での開催を計画し、招致活動を行っていた。ＪＯＣの橋本聖子会長は「日本開催は、東京五輪のレガシー（遺産）を次世代につなぐ重要な機会となる。大観衆の中で夢の舞台に挑むアスリートの姿をぜひ見ていただきたい」とコメントした。