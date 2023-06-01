餃子の皮とチーズでトッポギに⁉家にある材料で作れる、およね流！大人気韓国レシピ

いつもの餃子や春巻きの皮が、およねさんのアイディアで変幻自在。

餃子の皮でスライスチーズを巻いたら、ひと口でちょうどいいサイズ感のトッポギが完成♪ 甘じょっぱいタレが絶妙で、加熱時間も短くていいから楽ちんです。皮が余ったなんてこと、もうありませんよ〜！

『チーズを巻いてトッポギ風』のレシピ

材料（作りやすい分量）

餃子の皮……8枚

スライスチーズ（溶けないタイプ）……4枚

白いりごま……少々





作り方

〈たれ〉砂糖……小さじ2コチュジャン……小さじ1トマトケチャップ……小さじ1酒……小さじ1/2しょうゆ……小さじ1/2水……大さじ1

（1）スライスチーズは半分に裂き、縦長に置いてくるくると丸める。餃子の皮1枚を水にさっとくぐらせて置き、手前にチーズ1切れをのせ、左右を折り、手前から巻く。残りも同様にする。

（2）耐熱のボールにたれの材料を混ぜ、ラップをかけずに電子レンジ（600W）で30秒加熱する。（1）を加えてたれをからめ、ふんわりとラップをかけてさらに1分加熱する。たれごと器に盛り、白ごまをふる。

流行の韓国おやつに、みんなが笑顔になりそう！甘じょっぱミックスを楽しんでくださいね。

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）