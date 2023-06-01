餃子の皮とチーズでトッポギに⁉家にある材料で作れる、およね流！大人気韓国レシピ
いつもの餃子や春巻きの皮が、およねさんのアイディアで変幻自在。
餃子の皮でスライスチーズを巻いたら、ひと口でちょうどいいサイズ感のトッポギが完成♪ 甘じょっぱいタレが絶妙で、加熱時間も短くていいから楽ちんです。皮が余ったなんてこと、もうありませんよ〜！
『チーズを巻いてトッポギ風』のレシピ
材料（作りやすい分量）
餃子の皮……8枚
スライスチーズ（溶けないタイプ）……4枚
白いりごま……少々
砂糖……小さじ2
コチュジャン……小さじ1
トマトケチャップ……小さじ1
酒……小さじ1/2
しょうゆ……小さじ1/2
水……大さじ1
作り方
（1）スライスチーズは半分に裂き、縦長に置いてくるくると丸める。餃子の皮1枚を水にさっとくぐらせて置き、手前にチーズ1切れをのせ、左右を折り、手前から巻く。残りも同様にする。
（2）耐熱のボールにたれの材料を混ぜ、ラップをかけずに電子レンジ（600W）で30秒加熱する。（1）を加えてたれをからめ、ふんわりとラップをかけてさらに1分加熱する。たれごと器に盛り、白ごまをふる。
流行の韓国おやつに、みんなが笑顔になりそう！甘じょっぱミックスを楽しんでくださいね。
教えてくれたのは…
およねオヨネ
料理家
詳細はこちら
SNS総フォロワー40万人超えの今をときめく爆速レシピクリエイター。「自炊ハードルを地の果てまで下げていく」をモットーに料理で笑顔を生み出す活動を爆進中。これまでに3冊のレシピ本を出版。近著に『”使いきる”だけでうまくいく 物価高に負けないレシピ事典』（KADOKAWA）がある。
（『オレンジページ』2026年5月17日号より）