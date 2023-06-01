NY株式7日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　49867.54（-43.05　-0.09%）
ナスダック　　　26004.20（+165.26　+0.64%）
CME日経平均先物　62705（大証終比：-425　-0.68%）

欧州株式7日GMT15:04
英FT100　 10303.57（-135.09　-1.29%）
独DAX　 24743.26（-175.43　-0.70%）
仏CAC40　 8237.35（-62.07　-0.75%）

米国債利回り
2年債　 　3.861（-0.004）
10年債　 　4.344（-0.005）
30年債　 　4.939（+0.003）
期待インフレ率　 　2.422（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.989（-0.010）
英　国　　4.917（-0.022）
カナダ　　3.493（-0.019）
豪　州　　4.922（-0.030）
日　本　　2.468（-0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝91.64（-3.44　-3.62%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4772.20（+77.90　+1.66%）

ビットコイン（ドル）
80124.75（-1296.60　-1.59%）
（円建・参考値）
1252万4300円（-202672　-1.59%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ