ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式7日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 49867.54（-43.05 -0.09%）
ナスダック 26004.20（+165.26 +0.64%）
CME日経平均先物 62705（大証終比：-425 -0.68%）
欧州株式7日GMT15:04
英FT100 10303.57（-135.09 -1.29%）
独DAX 24743.26（-175.43 -0.70%）
仏CAC40 8237.35（-62.07 -0.75%）
米国債利回り
2年債 3.861（-0.004）
10年債 4.344（-0.005）
30年債 4.939（+0.003）
期待インフレ率 2.422（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.989（-0.010）
英 国 4.917（-0.022）
カナダ 3.493（-0.019）
豪 州 4.922（-0.030）
日 本 2.468（-0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝91.64（-3.44 -3.62%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4772.20（+77.90 +1.66%）
ビットコイン（ドル）
80124.75（-1296.60 -1.59%）
（円建・参考値）
1252万4300円（-202672 -1.59%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49867.54（-43.05 -0.09%）
ナスダック 26004.20（+165.26 +0.64%）
CME日経平均先物 62705（大証終比：-425 -0.68%）
欧州株式7日GMT15:04
英FT100 10303.57（-135.09 -1.29%）
独DAX 24743.26（-175.43 -0.70%）
仏CAC40 8237.35（-62.07 -0.75%）
米国債利回り
2年債 3.861（-0.004）
10年債 4.344（-0.005）
30年債 4.939（+0.003）
期待インフレ率 2.422（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.989（-0.010）
英 国 4.917（-0.022）
カナダ 3.493（-0.019）
豪 州 4.922（-0.030）
日 本 2.468（-0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝91.64（-3.44 -3.62%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4772.20（+77.90 +1.66%）
ビットコイン（ドル）
80124.75（-1296.60 -1.59%）
（円建・参考値）
1252万4300円（-202672 -1.59%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ