証券各社がサムスン電子とSKハイニックスに対する目標株価を引き上げている。

SK証券のハン・ドンヒ研究員は7日にまとめた報告書で、「サムスン電子の目標株価を50万ウォン、SKハイニックスを300万ウォンに上方修正する」と明らかにした。

ハン研究員は「米国とイランの戦争にともなう景気への懸念を反映し引き下げていた目標株価収益率（P/E）を以前の水準に引き上げたため」と説明した。

業績見通しも2026年の営業利益はサムスン電子が338兆ウォンでこれまでより3％、SKハイニックスは262兆ウォンで4％それぞれ引き上げた。

2027年の営業利益はサムスン電子が494兆ウォンで18％、SKハイニックス376兆ウォンで15％上方修正した。

ハン研究員は「最近のメモリー株価ラリーの核心は人工知能（AI）関連株内のメモリーに対する顕著な低評価認識であり、これはメモリーの利益創出力の構造的向上に対する信頼に基づく」と説明した。

また、「メモリー再評価は依然として入口にすぎない。株価ラリーにもサムスン電子とSKハイニックスの12カ月先行P/Eはそれぞれ6．0倍と5．2倍水準だ。韓国のメモリーに対する買い主体拡大を考慮すれば低評価魅力浮上はまだ始まりの段階」とした。

同日未来アセット証券もSKハイニックスに対する目標株価を200万ウォンから270万ウォンに35％引き上げた。

未来アセット証券のキム・ヨンゴン研究員は「業績推定は今年の営業利益279兆ウォンと来年の営業利益398兆ウォンを維持する。ただ、需給主体変化が感知されるが、これまで3．4倍だった世界のメモリー業種株の純資産倍率（P/B）平均4．5倍をすぐに適用した」と話した。

キム研究員は「このような目標価格を12カ月先行P/Eで換算すれば7．6倍にすぎない。いままさに正常化する姿。最近サーバー中央処理装置（CPU）需要好調が続いているが、こうした成長が下半期も続くことで同社の強みである広帯域メモリー（HBM）動向も好意的」と評価した。