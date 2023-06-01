【F-22 ラプター】 5月8日 出荷開始 価格：6,490円

ハセガワは5月8日に、1/48スケールプラモデル「F-22 ラプター」再販分の出荷を開始する。価格は6,490円。

本商品は、アメリカ空軍の制空戦闘機「F-22 ラプター」を1/48スケールで立体化したもの。電波吸収シートの再現や、機体表面の表現を追求し、コクピット、エアダクト内部、ウェポンベイ内部、脚納庫内部のディテールが精密にパーツ化されている。

主翼のフラッペロンはダウン状態と通常状態の選択式。VT（推力偏向）ノズルは取り付け角度の異なるパーツ2種の選択式となっている。

着座姿勢のパイロットフィギュア（ヘルメットは2種から選択可能）が1体付属。ウェポンベイは開閉選択式で、武装はAIM-9X（2発）、AIM-120C（6発）が付属する。デカールはアメリカ空軍所属機より3種がセットされている。

【デカール（マーキング）】

・第1戦闘航空団 第94戦闘飛行隊“ハット イン ザ リング”1FW司令官機「FF 1FW」（2009年 ）192FW 司令官機 /302FS 飛行隊長機 / 49FW 司令官機

(C) HASEGAWA All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。