【Amazon：DJI ドローン セール】 開催期間：5月8日0時～5月20日23時59分

DJI Mini 4K

Amazonにて、DJIのドローンがセール価格で販売されている。期間は5月20日23時59分まで。

期間中、1/2.3インチCMOSセンサーを搭載し最大4Kの動画を撮影できる「DJI Mini 4K」と、同じく4K撮影に対応した135gの軽量ドローン「DJI Neo コンボ」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI Mini 4K

「DJI Mini 4K」は、重量249g未満の軽量設計。折りたたみ式でどこにでも簡単に持ち運べる。3軸メカニカル映像ブレ補正システムにより、風の強いビーチなどでもスムーズに撮影できる。また、最大10km（日本国内は6km）のHD動画の伝送に対応し、耐干渉性にすぐれているため、広大な風景の中を自由に飛行し鮮明な動画を撮影できる。パワーが強化されたブラシレスモーターで、最大4,000メートルの高度での離陸が可能だ。

本体のほか、バッテリー×2、DJI RC-N1C送信機、ショルダーバッグ、プロペラホルダー、予備プロペラなどが含まれている。

【Amazon限定】DJI Neo コンボ（バッテリー×3）

135gという小型軽量設計により、どこにでも簡単に持ち運べ、瞬時に飛行準備が整う。ボタン一つで手のひらから離陸し、屋内外での安全な飛行が楽しめる。18分のバッテリー寿命で20回の離着陸が可能。Wi-Fiによる30mの映像伝送をアプリで操作できる。