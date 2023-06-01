ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡのＣｈａｇｅがドラムボーカリストで俳優でもあるシシド・カフカとのコラボレーションが決定。６月末にはコラボ楽曲「Ｍａｇｉｃ Ｋｎｉｇｈｔ（魔法夜曲）」の配信し、さらにシシドが主催するライブにＣｈａｇｅが出演することも決まった。

ラジオ番組で共演したことをきっかけに「いつかご一緒できれば」と願い続けていたＣｈａｇｅ。満を持して今回のコラボレーションをオファーし、「シシド・チャゲ」が実現した。

コラボ楽曲「Ｍａｇｉｃ Ｋｎｉｇｈｔ（魔法夜曲）」のデモが完成、「この機会を音源だけで終わらせるのは惜しい。ぜひライブでも共演したい」という思いが強まり、７月１８日にシシドが主催するライブ「シシド・カフカ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 西新宿ゴールデンナイトショー」に出演することにもなった。

このライブには、またとないこの機会を最大限に活かすべく、親交の深い山口智充へも出演を打診。豪華な顔ぶれによる特別なステージの実現へと動き出した。

Ｃｈａｇｅは「僕のラジオ番組に現れたカフカちゃんの声とリズムに、まだ鳴っていない音の気配を感じたんです。『いつか一緒に！』。そんな想いが、今回ようやく『口実』を持ちました」とコメント。さらに「この『シシド・チャゲ』という名前。少し遊んでるのに、不思議と核心を突いてくる。気づいたら僕は、その音の中に、静かに飲み込まれていました。名前の通りに」としている。

また、シシドは「シシド・カフカにこんな未来があったなんて！ Ｃｈａｇｅさんのお人柄、音楽を楽しむ心に触れる度に肯定され、正されていく、この機会、時間を存分に楽しんで参ります」とコメントした。