「オーバーヒール ヒーラーかと思ったら狂戦士だった件」など「comipo comics」より4作品が配信開始！
「オーバーヒール ヒーラーかと思ったら狂戦士だった件」
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viviONは出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「オーバーヒール ヒーラーかと思ったら狂戦士だった件」、「精魂貯蔵者（リビドータンカー）～異世界の幽霊は可愛かった～」、「マイペース忍者イヅ々ちゃん」、「元神童の自由気ままなセカンドライフ」4作品を、5月8日より各電子書籍ストアにて配信する。
「オーバーヒール ヒーラーかと思ったら狂戦士だった件」
著者：莉瑪nis【あらすじ】
「馬鹿は死ななきゃ治らない」
臆病な冒険者・セージは、辺境の酒場で旅のヒーラー・イヴニングと出会う。
慈愛の笑顔で怪我人を治療する彼女だったが、悪党を前にするとその態度は一変。
ナックルダスターを構え、容赦なく悪を粉砕する狂戦士へと変貌を遂げるのだった！
善人には再生を、悪党には制裁を！
常識破りの最凶ヒーラーによる痛快無双ファンタジー開幕！
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「精魂貯蔵者（リビドータンカー）～異世界の幽霊は可愛かった～」
著者：蘭田夢【あらすじ】
霊媒体質に悩んでいたイツキは、ある日、異世界に召喚される。
目の前にいたのは美少女。しかもいきなり密着されるわ、踏まれるわで、なすがままに…。
美少女アンデッドたちのエネルギー源として使われる異世界アクションファンタジー、開幕！
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「マイペース忍者イヅ々ちゃん」
著者：しむれ【あらすじ】
「主役はこの俺だ！」
三千世界の戦火を潜り抜けてきた凄腕傭兵・ウルフ。
彼が命じられた任務は、街を騒がす正体不明のニンジャ少女・イヅ々ちゃんの確保だった！
技術の暴走が生んだ異形の怪物「ミュータント」が蔓延る混沌の街で、
狂犬ウルフとマイペースニンジャがド派手に暴れまわる！
ド級ハイテンションで贈る、W主人公アクション活劇！
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「元神童の自由気ままなセカンドライフ」
漫画：鰐のコロ ／ 原作：CAndT【あらすじ】
かつて「神童」と謳われた32歳の男・フィルは、扱き使われた挙句、家も失い異国へ漂着。
そこで出会った少女・リアナに導かれ、彼は冒険者として第二の人生を踏み出すことに。
どん底おじさんが新しい居場所で自分らしく生きる、冒険ファンタジー、堂々開幕！
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