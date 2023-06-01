【オーバーヒール ヒーラーかと思ったら狂戦士だった件】 【精魂貯蔵者（リビドータンカー）～異世界の幽霊は可愛かった～】 【マイペース忍者イヅ々ちゃん】 【元神童の自由気ままなセカンドライフ】 5月8日 配信開始

「オーバーヒール ヒーラーかと思ったら狂戦士だった件」

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viviONは出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「オーバーヒール ヒーラーかと思ったら狂戦士だった件」、「精魂貯蔵者（リビドータンカー）～異世界の幽霊は可愛かった～」、「マイペース忍者イヅ々ちゃん」、「元神童の自由気ままなセカンドライフ」4作品を、5月8日より各電子書籍ストアにて配信する。

「オーバーヒール ヒーラーかと思ったら狂戦士だった件」

著者：莉瑪nis

【あらすじ】

「馬鹿は死ななきゃ治らない」

臆病な冒険者・セージは、辺境の酒場で旅のヒーラー・イヴニングと出会う。

慈愛の笑顔で怪我人を治療する彼女だったが、悪党を前にするとその態度は一変。

ナックルダスターを構え、容赦なく悪を粉砕する狂戦士へと変貌を遂げるのだった！

善人には再生を、悪党には制裁を！

常識破りの最凶ヒーラーによる痛快無双ファンタジー開幕！

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「精魂貯蔵者（リビドータンカー）～異世界の幽霊は可愛かった～」

著者：蘭田夢

【あらすじ】

霊媒体質に悩んでいたイツキは、ある日、異世界に召喚される。

目の前にいたのは美少女。しかもいきなり密着されるわ、踏まれるわで、なすがままに…。

美少女アンデッドたちのエネルギー源として使われる異世界アクションファンタジー、開幕！

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「マイペース忍者イヅ々ちゃん」

著者：しむれ

【あらすじ】

「主役はこの俺だ！」

三千世界の戦火を潜り抜けてきた凄腕傭兵・ウルフ。

彼が命じられた任務は、街を騒がす正体不明のニンジャ少女・イヅ々ちゃんの確保だった！

技術の暴走が生んだ異形の怪物「ミュータント」が蔓延る混沌の街で、

狂犬ウルフとマイペースニンジャがド派手に暴れまわる！

ド級ハイテンションで贈る、W主人公アクション活劇！

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「元神童の自由気ままなセカンドライフ」

漫画：鰐のコロ ／ 原作：CAndT

【あらすじ】

かつて「神童」と謳われた32歳の男・フィルは、扱き使われた挙句、家も失い異国へ漂着。

そこで出会った少女・リアナに導かれ、彼は冒険者として第二の人生を踏み出すことに。

どん底おじさんが新しい居場所で自分らしく生きる、冒険ファンタジー、堂々開幕！

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