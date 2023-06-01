　8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円安の6万2710円と急落。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては123.84円安。出来高は7688枚となっている。

　TOPIX先物期近は3821ポイントと前日比26ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.49ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62710　　　　　-420　　　　7688
日経225mini 　　　　　　 62700　　　　　-435　　　150105
TOPIX先物 　　　　　　　　3821　　　　　 -26　　　 13639
JPX日経400先物　　　　　 34870　　　　　-350　　　　 381
グロース指数先物　　　　　 771　　　　　　-4　　　　 380
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース