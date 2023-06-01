日経225先物：8日0時＝420円安、6万2710円
8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円安の6万2710円と急落。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては123.84円安。出来高は7688枚となっている。
TOPIX先物期近は3821ポイントと前日比26ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62710 -420 7688
日経225mini 62700 -435 150105
TOPIX先物 3821 -26 13639
JPX日経400先物 34870 -350 381
グロース指数先物 771 -4 380
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3821ポイントと前日比26ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62710 -420 7688
日経225mini 62700 -435 150105
TOPIX先物 3821 -26 13639
JPX日経400先物 34870 -350 381
グロース指数先物 771 -4 380
東証REIT指数先物 売買不成立
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