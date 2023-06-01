CHAGE and ASKAのChage（68）とシシド・カフカ（40）がユニット「シシド・チャゲ」を結成することが8日、分かった。

6月末には「Magic Knight（魔法夜曲）」を配信リリース。7月18日にはシシドのライブにChageが出演する。

ユニットはラジオ番組での共演がきっかけで実現した。「Magic Knight」は直木賞作家の万城目学さんが作詞し、Chageが作曲したファンクナンバーになっている。

Chageは「あの夜、僕のラジオ番組に現れたカフカちゃんの声とリズムに、まだ鳴っていない音の気配を感じたんです。『いつか一緒に！』。そんな思いが、今回ようやく『口実』を持ちました。向き合った瞬間、想像はすぐに置き去りにされる。歌の余韻も、ドラマーとしての一打も、空気そのものを書き換えていく。そして、この『シシド・チャゲ』という名前。少し遊んでるのに、不思議と核心を突いてくる。気づいたら僕は、その音の中に、静かにのみ込まれていました。名前の通りに」とコメントした。

シシド・カフカも「シシド・カフカにこんな未来があったなんて！Chageさんのお人柄、音楽を楽しむ心に触れる度に肯定され、ただされていく、この機会、時間を存分に楽しんで参ります」と新ユニット結成を楽しんでいる。

7月18日のライブは新宿ReNYで開催。山口智充も出演予定。