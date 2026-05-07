きょう未明、東京・中央区の日本橋付近で40代の男性が死亡したひき逃げ事件で、警視庁は乗用車を運転していた44歳の男を逮捕しました。

過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、東京・足立区の職業不詳・高岡覚容疑者（44）です。

高岡容疑者はきょう午前3時20分ごろ、中央区日本橋本町の路上で、千葉県松戸市の石元大佑さん（46）を乗用車ではねて死亡させたうえ、そのまま走り去った疑いがもたれています。

警視庁によりますと、高岡容疑者とは別のトラック運転手の男性2人から「中央の車線に倒れていた人をひいたかもしれない」などと通報がありましたが、現場周辺にはトラックとは別の車の部品が散乱していて、警視庁は最初に石元さんをはねた車が逃走したとみて捜査していました。

警視庁は車の部品や防犯カメラの映像などから逃走した乗用車を特定し、高岡容疑者の逮捕に至ったということです。

高岡容疑者は取り調べに対し、「人とぶつかったとは思いたくなかったので、その場で確認することなく走り去ってしまった」と容疑を認めているということです。

警視庁はトラック運転手の男性2人にも話を聞き、当時の状況を調べています。