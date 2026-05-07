ムバッペの“バカンス騒動”が波紋…レアル指揮官は擁護「自由時間に何をするかは本人の問題」
フランス代表FWキリアン・ムバッペの“バカンス騒動”が波紋を広げている。米『beIN SPORTS』によると、スペインの人気女優エステル・エクスポシトさん(26)が、ムバッペとのイタリア旅行を巡る批判を受け、自身のSNSコメント欄を制限する対応に追い込まれたという。
騒動の発端となったのは、負傷離脱中だったムバッペがエクスポシトさんとともにイタリア・サルデーニャ島で休暇を過ごしていたことだった。レアル・マドリーはリーグ終盤の重要局面を迎えており、一部ファンやスペインメディアからは「クラブへの献身が足りない」との批判が噴出していた。
さらに、エクスポシトさんが投稿したインスタグラムには5000件以上のコメントが殺到。ムバッペ本人が写っていない投稿にもかかわらず、同選手への不満や批判が大量に書き込まれたという。これを受け、エクスポシトさん側はコメント制限を実施した。
SNS上では「私生活とプレーは分けて考えるべきだ」「なぜ彼女が批判対象になるのか」と擁護の声も広がった一方、ムバッペへの風当たりは強まっている。英『ザ・ガーディアン』によると、同選手の売却を求めるオンライン署名活動まで拡散されているという。
こうした騒動を受け、ムバッペ陣営は声明を発表。「クラブの管理下でリハビリは厳格に行われている。批判の一部は過剰な解釈に基づくものだ」と反論した。
また、指揮官のアルバロ・アルベロア監督も、「負傷選手のスケジュールはメディカルスタッフが管理している。自由時間に何をするかは選手本人の問題だ」と擁護している。
騒動の発端となったのは、負傷離脱中だったムバッペがエクスポシトさんとともにイタリア・サルデーニャ島で休暇を過ごしていたことだった。レアル・マドリーはリーグ終盤の重要局面を迎えており、一部ファンやスペインメディアからは「クラブへの献身が足りない」との批判が噴出していた。
SNS上では「私生活とプレーは分けて考えるべきだ」「なぜ彼女が批判対象になるのか」と擁護の声も広がった一方、ムバッペへの風当たりは強まっている。英『ザ・ガーディアン』によると、同選手の売却を求めるオンライン署名活動まで拡散されているという。
こうした騒動を受け、ムバッペ陣営は声明を発表。「クラブの管理下でリハビリは厳格に行われている。批判の一部は過剰な解釈に基づくものだ」と反論した。
また、指揮官のアルバロ・アルベロア監督も、「負傷選手のスケジュールはメディカルスタッフが管理している。自由時間に何をするかは選手本人の問題だ」と擁護している。
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