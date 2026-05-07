俳優の大和田獏さん、大和田美帆さん親子が6日、東京・世田谷区でチャリティーイベント『第2回こどわらフェス』を開催。観客を前に歌や手品を披露し、会場を盛り上げました。

獏さんと美帆さんは2023年に親子で『ばくみほ』というユニットを結成。これまでの俳優経験や、美帆さんの音楽療法士などの資格をいかして、参加型の音楽会や紙芝居、絵本の読み聞かせを行うなど、主に子ども病院や障がい児療育施設、幼稚園を訪問し、パフォーマンスを披露しています。

■大和田獏「こんなに幸せなことはありません」 紙芝居や手品を披露

開催されたチャリティーイベント『こどわらフェス』は、子どもたちの笑顔や共に過ごす時間の尊さをより多くの人に届けたいという思いから生まれたイベントで、チケットの売り上げの利益は全て、小児がんの子どもたちなどが家族と過ごす施設・横浜こどもホスピスへ寄付されます。

今回は“生きる力”をテーマに、美帆さんが『手のひらを太陽に』を歌い上げたほか、獏さんは紙芝居や手品を披露。会場を盛り上げていました。

イベントで獏さんは「みなさんに足を運んでいただいて、こんなに幸せなことはありません。ありがとうございます」と話し、美帆さんも「みなさんが来てくださったことで、子どもたちの笑顔がうまれるっていうところも私はすごくうれしいですし、“子どもが笑えば世界が笑う”という活動は、母（岡江久美子さん）が亡くなってから始まりましたけれども、こういうのを思うと本当に何がどうなっていくか人生ってわからないなって。母が亡くならなければこういうイベントはないですしね。みなさんに集まっていただいて、楽しい時間を過ごせてうれしかったなと思います」と感謝を伝えました。