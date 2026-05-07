「卓球・世界選手権・団体」（７日、ロンドン）

決勝トーナメントの準々決勝が行われ、男子の日本はドイツに３−１で勝ち４強入りした。３位決定戦がないため、日本の２大会ぶりのメダル獲得が決まった。

シングルスで３勝したチームの勝ちで、日本は張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（フリー）が連勝。戸上隼輔（井村屋グループ）は敗れたが、張本が２勝目を挙げて試合を決めた。

第１試合で張本はドゥダを３−０で圧倒。左手を突き上げて流れを引き寄せた。第２試合では松島が相手のエース、チウ・ダンに第１ゲームを先取されたが３ゲームを奪い返して３−１で勝利し、日本が２連勝とした。

第３試合は戸上がフランツィスカと対戦。２ゲームを先取され、第３ゲームを奪い返したが１−３で敗れた。

第４試合は張本とチウ・ダンのエース対決。第１ゲームを８−１０から４ポイントを連取して奪うと、第２ゲームも終盤に逆転して１５−１３の死闘の末に連取した。第３ゲームも奪ってチームを勝利に導いた張本は、準決勝へ向けて「とにかくいつも通り、一戦一戦チーム全員で準備するだけだと思う。次の試合もしっかり準備して勝利を狙って頑張っていきたい」とコート上のインタビューで話した。

日本は決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦で２日に対戦した際には、ドイツに２−３で敗れていたが雪辱した。

日本は準決勝でスウェーデンと台湾の勝者と対戦する。