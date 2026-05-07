よしもと漫才劇場とオタフクソース（広島市）がコラボし、６組の若手芸人がコナモンメニューをテーマにした漫才、コント動画の再生数と「いいね」の数を競った「第一回コナ−１グランプリ」の表彰式イベントが、７日、大阪市のよしもと道頓堀シアターで開催され、お笑いコンビ・ドンデコルテが優勝した。

エバース、ツートライブ、豪快キャプテン、天才ピアニスト、フースーヤとポイントを競い、トータル２８万回を超える再生数バトルを制したドンデコルテの小橋共作（３６）は「（第１回Ｍ−１優勝者の）中川家さんと一緒の初代。２０何年後もオタフクソースさんの看板張れるように。僕らが初代ということでがんばっていきたい」と“コナモンの日”にほえた。

「○−１グランプリを初めて獲りました」と語る渡辺銀次（４０）は、周囲からオタフクソースのＣＭ起用の可能性を指摘され「来る！？」と早くも乗り気。天才ピアニストのますみ（３９）は「芸人としての目標をいま、思いつきました。オタフクソースのメインビジュアルのアレになります！」と、パッケージに描かれている「顔」への採用を猛アピールしていた。