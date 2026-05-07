今季のCLファイナルのカードが決まった。アーセナルと、昨季の王者であるパリ・サンジェルマンだ。



アーセナルはレヴァークーゼン、スポルティングCP、アトレティコ・マドリードを、PSGはチェルシー、リヴァプール、バイエルンを下してファイナルにコマを進めた。



両チームは対照的な特長を持っている。アーセナルは堅守で、決勝トーナメントでは6試合を戦って、わずか2失点。ロースコアのゲームを制してきた。





一方のPSGは6試合で18ゴール。クオリティの高い攻撃陣を中心に相手の守備を破ってきた。『BBC』ではPSG対アーセナルのファイナルに注目しており、レアル・マドリードやミランでのプレイ経験があるクラレンス・セードルフ氏は、堅守のアーセナルに期待を寄せている。「アーセナルが今季多くのクリーンシートを達成し、最後まで勝ち進んで、大きな違いを生み出しているのを見てきた」「優勝できるチームを1つ挙げるとすれば、それはアーセナルだ。まともな守備陣なしで勝てるスポーツを挙げてみてほしい。そんなスポーツは存在しない」さらに元リヴァプールのスティーヴン・ジェラード氏も、アーセナルの勝利を予想するコメントを残している。「この決勝戦では劣勢のチームが勝つ可能性があることを誰よりも知っている。我々がミランに勝った時も実力差は大きかった」「アーセナルは質の高いチーム、一流の監督と対戦することになる。選手全員が最高のパフォーマンスを発揮しなければならない。フィジカルと体格を生かし、相手が望まない領域に引きずり込む必要がある。アーセナルにもチャンスは十分にあると思う」今季の決勝は5月31日、ハンガリーのプシュカーシュ・アレーナで行われる。