◆卓球 世界選手権団体戦 第８日（５日、英ロンドン）

３戦先勝の決勝トーナメント準々決勝が行われ、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本男子が、２２年大会銅以来、２大会ぶりのメダルを確定させた。２日のリーグ戦の初戦で２―３で敗れた同５位の宿敵・ドイツに３―１で雪辱し、９日の準決勝に進んだ。

第１試合でシングルス世界ランク３位のエース・張本智が、Ｂ・ドゥダに３―０で快勝。一気に流れを引き寄せると、第２試合では同８位の松島が同１０位のドイツエース、Ｄ・チウと再挑戦。第１ゲーム（Ｇ）は５―１１で落としたが、第２Ｇでは左利きの右に横回転をかけるＹＧサーブを使い、流れを変えた。接戦の第３Ｇは１０―１０からサーブ３球目の強烈なフォアドライブを決めると、ゲームカウント３―１で逆転勝ち。ダブルエースでメダルに王手をかけた。

第３試合はドイツ１部「ブンデスリーガ」で腕を磨く戸上だが、Ｐ・フランチスカに１―３で敗れた。２―１の第４試合は張本に託された。相手のチウにはリーグ戦では各ゲームで接戦を演じたが、０―３で敗れていただけに、エース対決に燃えた。第１Ｇは８―１０からバック対バックのラリーを制するなど逆転し、１２―１０で先取。第２Ｇも１３―１３からラリーでフォアを振り抜いた。最後はレシーブエースでともに接戦を制し、２Ｇを連取した。第３Ｇもチウの粘りに応戦。セット序盤からリードを広げて、エースがメダルをたぐり寄せた。

前回２４年釜山大会では、準々決勝で１１連覇の中国に敗れ、メダルに届かなかっただけに、悔しさをぶつける舞台。９日の準決勝ではスウェーデンと台湾の勝者と対戦する。１９６９年大会以来、５７年ぶりの金メダル獲得に突き進む。