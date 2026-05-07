ヤクルト、ソフトバンク、メジャーで活躍した五十嵐亮太氏（46）と日本ハムなど3球団でプレーした中田翔氏（37）がパーソル パ・リーグTV公式チャンネル「月曜日もパテレ行き」に出演。ここまでの戦いを踏まえて現時点での優勝チームを予想した。

やはり2人が注目したのは首位を走るオリックス。

チーム防御率3・56はリーグ5位、チーム打率・246はリーグ2位、チーム本塁打数23はリーグ4位と抜けた部分はないが、21勝12敗と強い。

中田氏は「いい戦い方をしている。1点差ゲームだったり、絶対落とせないゲームを確実に取っている。しかもホームでそういう戦いをしている」と勝負強さを称えた。

五十嵐氏も「中嶋（聡）さんが監督だった時代の勝ち方にちょっと似ている」とリーグ3連覇時代と似た戦いぶりを指摘した。

ただ、五十嵐氏が優勝予想に挙げたのは主砲ネビンの復活で勝率5割復帰した西武だった。

「打線のつながりがいいし、高橋（光成）とか平良（海馬）とか打てない。高橋光成なんてめちゃくちゃテンポ速い。ピッチクロックやってるのかってくらいすごかった」と、投打の主役が仕事をこなしているチーム状態を絶賛した。