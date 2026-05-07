4人組ロックバンド・T-BOLANの森友嵐士さんが5日、全国47都道府県を巡る『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』の高知公演からステージ復帰を果たしました。

T-BOLANは4月24日の和歌山公演、25日の奈良公演を、森友さんの体調不良によるドクターストップのため中止に。当時、森友さんはSNSで「最後までステージに立つ方法を探した。でも、ドクターストップだった。本当に悔しい」とつづっていました。

そして、5日に開催された高知県立県民ホールのステージ。1曲目のイントロが鳴り響いた瞬間、森友さんは「イクゼ！！」「会いたかったぜーー！！」と叫ぶと、その瞬間会場は歓声に包まれました。

MCで森友さんは「みんなの言葉に救われた」と語ると、深々と頭を下げ「和歌山、奈良。本当に心配をかけてゴメン」と話し「本当にギリギリまで、ステージに立つ方法を探してた。でも、立てなかった。悔しかった。だけど、SNSに届いたみんなの言葉に、本当に支えられた。めちゃくちゃ力をもらった。今日はその感謝を歌で返したい」と語りました。

ボーカルの森友さん、ドラムの青木和義さん、ギターの五味孝氏さん、ベースの上野博文さんの4人からなるロックバンド・T-BOLAN。1991年にデビュー後、解散や再結成、活動休止などを経て2017年に完全復活。精力的に活動していましたが、今回のツアーの最終公演をもって活動に終止符を打つことを発表していました。

ライブ終盤のMCで森友さんは「青木、五味、上野。そして人時、TOSHI、こじやん、唯子姉さん。このステージに立っていないスタッフやクルーも含めて、みんなでこのツアーを作ってる。そして、今日ここに来てくれた“みんな”。ここまで一緒に歩いてくれて、本当にありがとう」と仲間たちに感謝の言葉を贈りました。

『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』は、中止となった和歌山、奈良についていは振り替え公演が行われ、8月10日に日本武道館でファイナルを迎える予定です。