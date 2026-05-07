シンガー・ソングライター、アンジェラ・アキ（48）の公式サイトが7日更新され、緊急手術により、全国ツアー「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」の千葉公演など3公演が延期、中止となったことが発表された。

公式サイトでは「5／15(金)千葉松戸公演、5／17(日)新潟公演、5／19(火)石川公演についてのお知らせ」と題して発表。「4／28(火)に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され、緊急手術となりました。術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました」と報告。「現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました」と発表された。以降の公演については、当初の通り開催を予定しているという。

延期となる15日の千葉公演は、8月14日に松戸森のホール21で開催予定。「公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。中止となったのは今月17日の新潟県民会館大ホール公演と同19日の石川・本多の森北電ホール公演。