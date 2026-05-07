ロックバンド・怒髪天とお笑いコンビ・ドンデコルテのツーマンライブ『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部- Vol.10』の開催が決定しました。

『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部-』は、ロックバンドと芸人が共演する企画ライブ。2023年2月に行われた初回には、ゲスの極み乙女とさらば青春の光が出演。以降も、ハルカミライと見取り図、Hump Backとヨネダ2000、くるりと空気階段など、豪華な顔合わせが続いています。

10回目となる今回、出演するのは怒髪天とドンデコルテ。

怒髪天は、1984年に結成、今年で結成42年目の3人組ロックバンド。今年度は、メンバー全員が還暦を迎えることを受けて、『還暦上等！生涯現役スタミナ街道』と銘打った全60公演ものライブを予定しています。

一方、ドンデコルテは、2019年に渡辺銀次さん（40）と小橋共作さん（36）で結成。2025年に『M-1グランプリ2025』で準優勝。今年3月には渡辺が『R-1グランプリ2026』で同率２位を獲得するなど、快進撃を続けています。

実はこの2組、最近SNSでは大きな話題に。今年4月に渡辺さんが怒髪天の楽曲『オトナノススメ』をパワフルに熱唱するファストフードチェーンのWEBCMが公開されると大反響を呼び、Xでは怒髪天の増子直純さんが「渡辺銀次さん サイコー！な歌を有難うございます。いつか一緒に歌いたいですね」とコメント。すると、ドンデコルテの渡辺さんが「なんということでしょう。恐縮です」と、やりとりを交わし話題となるなど、2組の共演を望む声が相次ぎました。

怒髪天とドンデコルテが初共演する『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部- Vol.10』は、9月29日に大阪・GORILLA HALL OSAKAにて開催されます。