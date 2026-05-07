完璧にやる vs できることだけ続ける、やせやすいのはどっち？大人世代の“ダイエットの取り組み方”
食事も運動も、「ちゃんとやろう」と思うほど続かない。そんな感覚を覚えたことはありませんか？一方で、特別なことはしていないのに、体型を無理なくキープしている人もいます。その差を分けるのが、“どこまでやるか”という取り組み方です。大人世代が無理なく変化につなげるための“ダイエットの取り組み方”を解説します。
完璧にやる方法は“変化が出やすい”が、崩れやすい
食事内容を細かく管理し、運動量もしっかり確保する。いわゆる「完璧にやる」方法は、エネルギーバランスが大きく変わるため、短期間で変化を感じやすいのが特徴です。数字として結果が見えやすく、「やれば変わる」という実感も得やすくなります。
ただし、その分だけ日常とのズレが大きくなりやすいのも事実。少し予定が崩れただけで続けにくくなり、「できなかった日」が増えるほど、元の生活に戻ってしまうこともあります。ダイエットは一日の頑張りではなく、日々の積み重ねで決まるもの。整えた状態が続かなければ、結果も安定しにくくなるでしょう。
やせやすいのは“続けられる形を選べる人”
一方で、自分が無理なくできる範囲に絞って取り組む方法は、生活の中に組み込みやすく、自然と続きやすくなります。例えば「できる範囲で整える」「崩れても戻す」といった柔軟な考え方を持つことで、極端な変化を避けながら、安定した状態を維持しやすくなります。
また、習慣化された行動は意思の強さに頼らず続けられるため、再現性が高いのもポイント。変化はゆるやかですが、その分だけ戻りにくく、長い目で見たときに体型も安定しやすくなります。
“ゼロか100か”で考えないことが続く鍵
やせやすい人に共通しているのは、完璧さではなく「続けられる形を選んでいる」ということ。できることから始めて、少しずつ整えていく。その積み重ねが、無理のない変化につながります。重要なのは、“できない日があっても戻れる状態”をつくること。ゼロか100かで考えず、日常の中で整え続けることが、結果的に体型の安定につながっていきます。
完璧にやるか、できることだけ続けるか。その答えは一つではありません。ただ、やせやすい人ほど“続けられる形”を選んでいるという共通点があります。頑張ることよりも、続けること。その視点で、無理なく変化を生み出していきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼数字にこだわる vs 習慣にこだわる、やせやすいのはどっち？大人世代の“ダイエットの正解”