高校生ら21人が死傷した磐越自動車道でのマイクロバスの事故をめぐり、新たな動きがありました。警察は、このバスを運転していた男に逮捕状を請求しました。

■バス会社に立ち入り調査

稲垣尋斗さん（17）は6日、事故に巻き込まれ亡くなりました。遺族は、「この状況をまだ受け止めきれない」とコメントしています。

新潟市にある北越高校の男子ソフトテニス部の部員20人が6日、部活の遠征で福島に向かう途中、事故に巻き込まれました。17人が重軽傷。稲垣さんは車の外に投げ出され、亡くなりました。

捜査関係者によると、現場に明確なブレーキ痕などは残っていなかったといいます。

運転していたのは、68歳の男性。学校の関係者ではなく、今回の遠征用に手配された人物です。

手配したのは新潟県内のバス会社「蒲原鉄道」で7日、国交省の職員による立ち入り調査が行われました。

蒲原鉄道 茂野一弘社長

「関係各所に説明に回っている。きのうからお話しする内容に変わったことはない。申し訳ありません」

■レンタカー会社について「契約内容よくわかっていなかった」

蒲原鉄道は、これまで何度も北越高校からの依頼を受けていたといいます。

蒲原鉄道 茂野一弘社長

「北越高校から依頼は非常に多い。今回は貸し切りバスを使わずに、レンタカーを使って送迎をしたいという話」

バス会社の説明です。1か月ほど前、ソフトテニス部の顧問から“遠征用のバスの手配をして欲しい”、“レンタカーでお願いしたい”、“運転手もお願いしたい”と依頼があったということです。

通常、貸し切りバスの依頼しか受けていませんが、学校がお得意さまだったため、手数料などもとらず、無償でレンタカーとドライバーを手配することにしたといいます。

蒲原鉄道 茂野一弘社長

「今までのお付き合いの中で手間をお手伝いした形」

蒲原鉄道 金子賢二営業担当

「僕の方でレンタカーを頼んだ。北越高校の部活名で」

◇

その際、実際に運転するドライバーの免許証ではなく、バス会社の営業担当者の免許証を提示して借りたといいます。ただ、このレンタカー会社の規約では、運転する人全員の免許証の提示が必要となっています。

蒲原鉄道 茂野一弘社長

「他の運転手が運転することはレンタカー店には連絡はしてない？」

蒲原鉄道 金子賢二営業担当

「してない」

規約についての認識はなかったようです。

蒲原鉄道 茂野一弘社長

「契約の内容がどうだったかよくわかっていなかったので、申し訳ない」

■経験・事故歴の確認も「していません」

続いて、ドライバーの手配についてです。今回運転していた68歳の男性は、担当者の知人を通して紹介してもらった人だといいます。

男性は2024年までの3年間、胎内市で月に4〜5回、マイクロバスの運転手をしていて、子どもの送迎などもしていたということです。

蒲原鉄道 金子賢二営業担当

「今回のドライバーは初めて会った」

――経験とか事故歴の確認は？

蒲原鉄道 金子賢二営業担当

「していません」

ドライバーの謝礼については、“学校側が払うと思っていた”としていて、バス会社としてはどことも金銭的な利益のないただの“お手伝い”だったと主張しています。

■学校側の刑事責任は問えない？

事故の責任は、どこにあるのでしょうか。ドライバー・バス会社・学校それぞれ刑事責任の対象になる可能性について聞きました。

交通問題評論家 加茂隆康元弁護士

「刑事責任の対象になるのはまずドライバー」

運転手の男性について、警察は7日午後、過失運転致死傷の疑いで逮捕状を請求しました。

交通問題評論家 加茂隆康元弁護士

「バス会社も白タクの可能性があるということであれば、刑事責任として考慮の対象にはなると思う」

つまり、バス会社とドライバーの間で金銭のやりとりがあった場合、刑事責任に問われる可能性があるといいます。

交通問題評論家 加茂隆康元弁護士

「学校側は単にバス会社に生徒の安全な移動を要請していただけ。刑事責任という観点からは、学校側の責任は問えないのではないか」

学校側は7日夜、臨時の保護者会を開き、事故の経緯などを説明する予定です。

（5月7日午後6時ごろ放送 news every.より）