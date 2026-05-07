ゴルフ・ワールドレディスサロンパス杯第１日（７日・茨城ＧＣ西＝６７１８ヤード、パー７２、読売新聞社など後援）――ツアー未勝利の福山恵梨が５バーディー、１ボギーの４アンダーで首位に立った。

２打差の２位は藤田さいき、荒木優奈ら４人。昨季の年間女王、佐久間朱莉はイーブンパーで９位につけた。前回優勝の申ジエ（韓国）、メルセデス・ランキング２位の菅楓華は１オーバーで１８位。前戦優勝の菅沼菜々は３オーバーで４０位。

腰痛のため、開幕前日のプロアマ戦を９ホールで切り上げた佐久間。痛み止めを飲み、テーピングをしてのプレーだが、「ゴルフができる状態ではあるから、（大会には）出たい気持ちしかなかった」という。

インスタートの３ホール目、１２番パー５でつまずいた。砲台グリーンの下からの寄せに失敗し、パットも決まらずダブルボギー。だが、ここから奮起した。１３、１４番で連続バーディー。ツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３は、狙い通りに２段グリーンの境の斜面に落とす。逆回転を抑え、手前の池に落ちる危険を回避して２メートルに寄せる技ありのショットでバーディー。「ショットのフィーリングはいい」と納得した。

先月には海外メジャーのシェブロン選手権に出場。長時間のフライトの影響もあってか前戦から「ちょっと（腰が）重い」と感じていた。必死に回復に努めたが「長いクラブを持つと痛みが出る」という。

メジャー制覇は、昨年末に亡くなった師匠・尾崎将司さんとの約束でもある。痛みをこらえながら、頂点を目指す。（小石川弘幸）

首位は「腰とお友達」の福山

首位の福山は、福岡市出身の３３歳。１、２番の連続バーディーで波に乗り、「気持ちよくスイングできた」。２年前に腰を痛めたが、体幹を強化して復調し「腰とはお友達になった」という。下部ツアーでは５勝を挙げており、「毎年、前年よりいい状態が続いている。今年は優勝したいという気持ちが強い」とツアー初勝利に意欲を見せた。

藤田さいき「偉い。私、頑張っている。ボギーは仕方ないなと受け入れてやってた。ボギー打ったらすいませんって」