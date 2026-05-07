お笑いコンビ天才ピアニスト（竹内知咲＝34、ますみ＝38）が7日、大阪市のよしもと道頓堀シアターで「第1回コナ−1グランプリ」に出場した。

5月7日の「コナモンの日」に行われたよしもと漫才劇場とオタフクソース株式会社とのコラボイベント。天才ピアニスト（たこ焼き）、フースーヤ（お好み焼き）、豪快キャプテン（広島お好み焼き）、ツートライブ（焼きそば）、ドンデコルテ（チヂミ）、エバース（もんじゃ焼き）の6組のコンビが、応援団長として6つのコナモンメニューをテーマに制作したオリジナル動画を作って魅力を発信。ドンデコルテが初代王者に輝いた。

ドンデコルテの小橋共作は「中川家さんと一緒ということで。20何年後もオタフクソースさんの看板を張れるよう頑張りたい」と初代M−1チャンピオンの中川家と同列視すると、渡辺銀次は「『耳スピ売る1グランプリ』の次に『コナ−1グランプリ』を取れました」と2つ目のタイトルを喜んだ。

一方、天才ピアニストはまさかの最下位。ますみは「今後の芸人として目標を思いつきました。オタフクソースのメインビジュアルのあれになります。髪形も姫カットにします」とオタフクソースの「お多福」の顔に立候補。「似てる」「ぴったりや」とおだてられていた。