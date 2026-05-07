劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開から27日間で興行収入100億円を突破したことを7日、配給元の東宝が発表しました。これにより、2023年から4作品連続で興行収入100億超えの記録を達成し、邦画史上初の記録となりました。

東宝によると、劇場版のシリーズ29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、4月10日に公開されてから27日間で観客動員数が740万人を超え、興行収入は108.8億円を突破したということです。

劇場版シリーズの興行収入100億円超えは、2023年公開の26作目『名探偵コナン 黒鉄の魚影（くろがねのサブマリン）』、2024年公開の27作目『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』、2025年公開の28作目『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』に続き、今回で4作品連続となり、邦画史上初の記録となりました。

■青山剛昌さんのお祝いイラストが公開

興行収入100億円突破を記念して、原作者の青山剛昌さんが描き下ろしたお祝いイラストにはコナンに加え、メインキャラクターである萩原千速や、キーパーソンの萩原研二＆松田陣平の姿が描かれています。

映画は神奈川・横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が、暴走する謎の“黒いバイク”（ルシファー）の正体に迫る物語で、ゲスト声優として俳優の横浜流星さんや畑芽育さんも参加しています。