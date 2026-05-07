◆米大リーグ アストロズ２―１２ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、自己最長のトンネルを脱出した。３回の第２打席で右翼線二塁打を放ち、６試合＆２６打席ぶりとなる安打を記録。塁上では豪快にキックする新パフォーマンスも初めて披露した。４打数２安打１打点、１四球１盗塁と躍動し、チームは１０試合ぶりの２ケタ得点の大勝で連敗を阻止した。

大谷の復調には仲間の支えもあった。４日（日本時間５日）、同僚がまだ練習を始めていない時間帯に行われた異例の屋外フリー打撃。相棒役を買って出たのがロハスだった。「１人で打つのは大変。休ませたり、サポートするためにいた」。大谷の合間に計４セット、打席へ立った。その間、大谷はタブレットを見ながらコーチ陣とフォームの確認、分析時間に充てた。

そこにはベテランなりの流儀があった。「周りの選手のサポートにも力を入れる。それが自分の哲学。仲間を助け、チームを良くすることは自分のためにもなる」。将来的にコーチや監督の夢もある。今季限りでの引退を表明しているが「もっと一緒にプレーしたい、まだ引退したくないと思わせてくれる。もしも３連覇したら、家族と話し合わないといけない」と“引退撤回”の可能性も示唆。今季も強い絆は健在だ。（竹内 夏紀）