お笑いコンビ・ガンバレルーヤのよしこさん（35）とまひるさん（32）が6日、子役の永尾柚乃さん（9）と映画『ひつじ探偵団』公開直前イベントに登場。ゲストとして登場した羊5頭とふれあいました。

映画『ひつじ探偵団』（5月8日全国公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）は、羊飼いのジョージが何者かに殺されてしまい、犯人を見つけ出すため羊たちが奮闘するミステリー作品。イベントでは、映画の内容にちなんで、ゲストの3人が羊を意識した衣装を着用。本物の羊5頭もゲストとして登場しました。

■よしこが混乱「柚乃ちゃーん！」

イベントでは、羊を巻き込んで思わぬハプニングが発生。

永尾さんが羊を意識した衣装を着用していたこともあり、よしこさんは羊に向かって「柚乃ちゃん？」と声をかけ、「すみません。バタバタしすぎて、誰が柚乃ちゃんだかわからない。柚乃ちゃーん！」と永尾さんを探す場面もありました。

すると、まひるさんは「（柚乃ちゃんは）こっちだよ」とよしこさんをサポートし、永尾さんは「ここにいます！」と元気よく返事。会場は笑いに包まれました。

（5月7日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）