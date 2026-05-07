千葉雄喜の最新シングル「まーいいや」が、タイ国政府観光庁の「Amazing Thailand」キャンペーンのテーマソングに起用された。

（関連：【動画あり】タイ バンコクで撮影された千葉雄喜の「まーいいや」MV）

同コラボレーションは、ワーナーミュージック・ジャパンとタイ国政府観光庁（Petchaburi Road, Thailand／Nithee Seeprae, Deputy Governor for Market and Communications）が「Amazing Thailand」をスローガンに推進する観光促進キャンペーンで、タイの多面的な魅力を音楽関連コンテンツを通じて世界に発信するものだ。

その一環として、千葉がグローバルキャンペーンの顔を務める初めての日本のアーティストとして選出され、最新シングル「まーいいや」がテーマソングに起用された。

タイ国政府観光庁は、千葉の唯一無二のアーティスト表現や、自国のリアルなカルチャーを世界に発信していこうという姿勢に共感し起用したという。

近年、音楽と観光を掛け合わせたプロモーションの有効性は世界で注目を集めている。今回は「まーいいや」のMVをストーリーテリングの主軸に据え、アーティスト独自の視点やクリエイティブな表現力、影響力などを最大限に生かし、タイの多面的な魅力を世界に発信していくという。

木村太一監督が手掛けた同MVは、2025年4月にタイ バンコクで撮影された。監督が楽曲から感じ取った「力を抜いているようでいて、実は芯のある強さを持つ - 抗うのではなく、受け入れる」という「ゆるさの強度」を、タイという土地が持つ独特の受容性や寛容性と重ね合わせ、地域に流れる空気感や現地の人々の生活風景とともに丁寧に描いている。

撮影現場での予期せぬ偶然の出来事もあえて映像に取り込むことで、千葉雄喜が「まーいいや」と軽やかに状況を受け流しながら、その瞬間も楽しむ様子をドキュメンタリー風に描写している。

■ワーナーミュージック・ジャパン 代表取締役社長兼CEO 岡田武士 コメント

私自身も訪れるたびに感じるタイの空気感と多面的な魅力を、千葉雄喜さんの楽曲とミュージックビデオを通じて、エモーショナルに世界へ届けることができ、大変嬉しく思います。千葉さんの音楽には、言語の壁を越えて感情を揺さぶり、共感を生む力があると確信しています。ワーナーミュージック・ジャパンとともにグローバルステージへ飛躍する千葉さんのさらなる挑戦に、ぜひご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）