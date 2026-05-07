ほったらかしで完成！コーヒー屋さんに聞いた「極上アイスコーヒー」の作り方

今年の夏はこれ！コーヒー屋さんの極上アイスコーヒー

少しずつ夏に向かっていますね。夏の飲み物と言えば、アイスコーヒーでしょうか。コーヒー屋さんが紹介しているお家で絶品アイスコーヒーを味わえるレシピをクックパッドの中から見つけてきました。今年の夏のアイスコーヒーはこれに決まりです！

1. 容器にコーヒー豆と水を入れる

ガラス容器や麦茶ポット、ペットボトルなどの容器を用意します。ここに、深煎りのコーヒー豆と水を入れます。

2. 冷蔵庫で8時間

冷蔵庫に入れて8時間おけばできあがり！フィルターで濾して召し上がれ。

本当にコーヒー屋さんの味！とつくれぽ150件超え

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「おいしい！コーヒー屋さんの味を再現できた」「本格的なおいしさが自宅で味わえる」「毎朝の日課になりそう」「一度作ったらこの方法でないと飲めなくなるくらいおいしい」「100円ショップの麦茶ポットで作れた」「コーヒー豆の香りが堪能できる」など、嬉しい声がたくさん届いています。





寝る前に作っておけば、翌朝に楽しむことができそうです！さまざまなコーヒー豆で作ってみたくなりますね。つくれぽでも絶賛の声が届いているアイスコーヒーをぜひ、お試しあれ。（TEXT：若子みな美）

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