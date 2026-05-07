アメリカのトランプ大統領の訪中を来週に控え、中国の李強首相がアメリカの議員団と会談し、台湾問題でアメリカ側をけん制しました。

中国メディアによりますと、李強首相は北京を訪問していた共和党のデーンズ上院議員ら超党派の議員団と7日午後、会談しました。

この中で李強首相は、「安定的で予測可能なアメリカとの経済・貿易関係の維持に努めることを望む」とした一方で、「台湾問題は中国の核心的利益に関わるものであり、米中関係における越えてはならない第一の『レッドライン』だ」と強調。

そのうえで、「中国にかかわる問題を慎重に捉えて対応し、米中関係の安定的で健全かつ持続可能な発展に積極的な役割を果たすことを期待する」と述べました。

会談に先立ち議員団と会談した王毅外相も「中国の核心的利益を真摯に尊重することを期待する」と述べ、台湾問題についてアメリカ側の姿勢を注視する考えを強調したということです。

ロイター通信によりますと、これに対しデーンズ議員はアメリカと中国の平和的協力を訴えたとしています。

一連の会談は、来週14日から15日にかけて中国を訪問する予定のトランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談に向けた地ならしとして行われたとみられます。