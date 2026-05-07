俳優の相武紗季さん（40）が7日、『第18回ベストマザー賞2026』に出席。受賞について、子どもからの意外な反応を明かしました。

2017年に第1子、2020年に第2子を出産し、現在2児の子育て中の相武さん。今回、俳優部門で受賞しました。

相武さんは、今回の受賞について、すでに子どもたちに報告していたそうで「娘はよくわかってなかったんですけど、息子は“こんなにたくさん怒るママでも、ベストマザーってもらえるのか確認したほうがいいんじゃないか”って、すごく不安そうに言われて」と明かすと、会場から笑いが。

そして、相武さんは「こうやってお声をかけてもらったからには胸を張ってここに立ちたいなっていうことを息子に伝えたら、“じゃあ確認していいって言われたら受賞したらいいんじゃない？”って、OKをもらえたので、きょうはこうしてうかがいました」とほほえましいエピソードを披露しました。

■もしも子どもから“同じ仕事に就きたい”と言われたら？

俳優として第一線で活躍し続ける相武さん。もしも、子どもから“同じ仕事に就きたい”と言われたら何というかと聞かれると「全力で“やめた方がいいんじゃない”って止めると思います」と、苦笑いを浮かべながらコメント。

そして、自身が芸能界入りを決めた16歳の頃を振り返って「両親も反対はしたんですけど、否定はしなかったんですよね。“その気持ちでまっすぐ進みなさい。何かあったら大丈夫。引き返せるよ”ってずっと言ってくれてたその気持ちが、その記憶がずっと自分の中に残っているので、（子どもが）間違ったところに進んでいる時は、やっぱり自分の価値観で“ダメだよ”“それは良くないよ”って言ってしまうこともあると思うんですけど、子どもたちに望むことは、自分の足で立って自分の進みたい道を見つけてくれる将来が、一番理想かな思います」と、子どもの将来について語りました。