　7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の6万2880円と急落。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては46.16円高。出来高は5792枚となっている。

　TOPIX先物期近は3833ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.49ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62880　　　　　-250　　　　5792
日経225mini 　　　　　　 62880　　　　　-255　　　101792
TOPIX先物 　　　　　　　　3833　　　　　 -14　　　　8819
JPX日経400先物　　　　　 34990　　　　　-230　　　　 243
グロース指数先物　　　　　 773　　　　　　-2　　　　 169
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース