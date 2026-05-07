7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の6万2880円と急落。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては46.16円高。出来高は5792枚となっている。



TOPIX先物期近は3833ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.49ポイント安で推移。



○主要先物価格・22時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 62880 -250 5792

日経225mini 62880 -255 101792

TOPIX先物 3833 -14 8819

JPX日経400先物 34990 -230 243

グロース指数先物 773 -2 169

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース