日本ハムなど3球団でプレーした中田翔氏（37）が、五十嵐亮太氏（46）とパーソル パ・リーグTV公式チャンネル「月曜日もパテレ行き」に出演。古巣・日本ハムの現状について提言した。

優勝候補に挙げられた日本ハムが、35試合を消化した時点で16勝19敗の5位。本塁打数44本でリーグトップの一方で、防御率3・76、失策数28はともにリーグワースト。

中田氏は「やっぱりエラーがちょっと多い。もうちょっと減らしたい」と切り出した。

「エラーが出ると防御率にもつながっている。ピッチャーのタイミングを崩している」と相関関係を指摘した。

「長打が出ているのは素晴らしい。だからこそ防げるエラーを増やしてピッチャーをリズムよく投げさせることが大事」と説明した。

日本ハム時代の盟友・有原航平投手（33）が1勝4敗、防御率8点台の不振で2軍再調整となったことも気になっている様子。

中田氏は「有原選手は期待されている分、空回りしている。（調整して）状態は上がって来ますよ。本来の姿になる」と、復活を予言した。

有原も復活すれば、「順位は絶対上がると思います」と断言した。