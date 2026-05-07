甘〜いだけじゃない！顆粒だし＆ショウガで“おかず”に？生ハムとも相性抜群 進化するヨーグルト【Nスタ】
ヨーグルトはいま、デザート系だけではなく出汁と食べる食事系にもなるなど、アレンジが進化しています。
【写真で見る】家で簡単に作れる「水切りヨーグルト」顆粒だし使ったレシピも…
大人気！マーラータンがヒントの“ヨーグルトアイス”
2026年2月、東京・渋谷にオープンした「YGYG 渋谷道玄坂店」のヨーグルトは…
YGYG 山品陽莉さん
「なめらかでもったりしたヨーグルトアイスです」
程よい酸味と甘みが特徴のヨーグルトアイス。1カップに4玉も入っています。
そこに、フルーツやグラノーラ、サクサク食感のカダイフをトッピング。
はちみつをたっぷりかければ…お店の看板メニュー「YGYG スペシャル（2178円）」の完成です。
ヨーグルトアイスのお味はいかがですか?
10代
「食べ応えもあるし、でもさっぱりしている味だから、あまり罪悪感がない。おいしいです」
30代
「アイスよりはさっぱり。ヨーグルトよりはこってり」
人気の秘密はもうひとつあります。
約40種類のヨーグルトアイスに乗せるトッピングの数々です。
605円のアイスの上に、別料金で自分好みの具やソースをトッピングできます。
このシステム、いま大ブームのグルメから着想を得たそうで…
YGYG 山品陽莉さん
「マーラータンの各自トッピングする形式をヨーグルトアイスでも取り入れています。トッピングを取る楽しさ、ワクワクを感じていただきたい」
トッピングにあらわれるのは「お客さんの個性」。テーマを聞いてみると…
20代
「夏のはじまり。私水色大好きなんですよ。青系の色を入れて、それだと寒そうかなと思ったので、イチゴの赤を入れて見栄え重視で選びました。オレオのクッキーを入れて食感も楽しめるように」
20代
「取りすぎちゃって乗らなくなっちゃった」
好きなモノを乗せていったらてんこ盛りになってしまったそう。乗り切らず“トッピング”なのに“別添え”に…
“とろとろ”ではなく…“もったり” 自宅で簡単水切りヨーグルト
いま、スーパーやコンビニで買えるヨーグルトの食べ方も進化しています。
皆さんから聞こえてきたのは、「水切り」=水分を切ってもったりした食感のヨーグルトを自分好みに作っているということです。
ヨーグルトマニア 向井智香さん
「朝・昼・晩そのあいだに・おやつ・おやつが入るので、一日5回ヨーグルトを食べています。（一日で）1キロは超えちゃう、ヨーグルトだけで」
これまで3500種類ものヨーグルトを食べてきたという、ヨーグルトマニアの向井智香さんに水切りヨーグルトについて聞きました。
実は作るのもアレンジもとっても簡単です。
キッチンペーパーなどを敷いたザルに市販のプレーンヨーグルトを入れます。後は冷蔵庫に入れ、放っておくだけでOKです。
そうすると、一般的なとろとろのプレーンヨーグルトが、1〜2時間ほどで、ふんわりとした仕上がりになります。ドレッシングやソースにする場合は、これくらいのかたさがおすすめだそうです。
そして3〜4時間の水切りだと固形っぽい部分が増えていきます。
さらに重しをして一晩おけば、しっかりと水がきれてもったりとしたクリームチーズのようなかたさになるようです。
3〜4時間またはそれ以上置いたものは、水分が多いフルーツとのバランスが良いため、人気の「グリークヨーグルトボウル」のように楽しむのもおすすめだということです。
ヨーグルトに“顆粒だし”⁉ 意外な食べ方も…
プレーンヨーグルトの意外な食べ方も教えてもらいました。
ヨーグルトマニア 向井智香さん
「お豆腐じゃないですけど、なじみの味に近い感覚。おすすめは“ヨーグルト+顆粒だし”」
顆粒だしを加えて“食事系のヨーグルト”にするというものです。
【和風だし×ヨーグルト】
▼材料
・プレーンヨーグルト150g
・顆粒だし小さじ1/2
・ショウガ（小さじ1）
・キュウリ（1/3本）→塩もみ・洗って水気を切る
・オクラ（3本）→板ずり・水洗いし刻む
・ゴマ油、白いりゴマ（適量）
▼作り方
（1）ヨーグルトは冷たいままでOK！和風の顆粒だしを混ぜる
（2）ショウガや塩もみしたキュウリ、板ずりしたオクラなどを合わせる
（3）仕上げに、いりゴマやゴマ油を入れる
高柳光希キャスター:
ヨーグルトの酸味が野菜のうま味を引き出していて、ゴマ油もまろやかにしてくれていて、おいしいです。
山形純菜キャスター:
酸味はあるけど白和えみたいな感じで、この夏にいいかもです。
食事系ヨーグルトは専門店も！生ハム×ヨーグルト=味わいはクリームチーズ
食事系ヨーグルトは専門店もあります。
「＆Yogurt 表参道店」で、毎朝起きたら必ずヨーグルトを食べるという出水キャスターの前に運ばれてきたのは、独自にブレンドしたヨーグルトを48時間かけて水切りしもっちり濃厚に…。
脇にはスペイン産の生ハムと新鮮なアボカド。これにはちみつをかけて…甘じょっぱい、食事系のヨーグルト「クリーミーハモンセラーノ（ブレンド）1680円」です。
出水麻衣キャスター
「香りはヨーグルト、味わいはクリームチーズ。アボカドのクリーミーさとヨーグルトのクリーミーさがダブルで来るので、口の中がシルクのように…なめらか…」
もちろんフルーツを添えればデザートにもなります。
＆Yogurt 立花純子さん
「『何か×ヨーグルト』組み合わせた商品を今後もいろいろな形で、皆さんがもっと楽しめるようなものを商品開発をしていきたい」
メイン料理にも！時にはアイスにも！
ヨーグルトの進化は、まだまだ止まりません。