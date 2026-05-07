アンジェラ・アキ、緊急手術報告 術後の併発で一部公演の延期・中止を発表【全文】
【モデルプレス＝2026/05/07】シンガーソングライターのアンジェラ・アキが緊急手術により、一部公演を中止することがわかった。5月17日、公式サイトを通じ発表した。
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公式サイトによると、アンジェラは4月28日に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」と診断され、緊急手術を受けたという。しかし「術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました」とし「現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました」と、一部公演の延期・中止を発表した。「公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます」と結んでいる。
なお、千葉公演は8月14日に延期、新潟公演、石川公演は中止となる。（modelpress編集部）
5／15（金） 千葉 松戸森のホール21、5／17（日）新潟県民会館 大ホール、5／19（火）石川 本多の森北電ホール公演のチケットを購入されたお客様へご案内させて頂きます。
4／28（火）に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」と診断され、緊急手術となりました。
術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました。
現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました。
尚、以降の公演については予定通りの開催を予定しております。
公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。
改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます。
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◆アンジェラ・アキ、緊急搬送されていた
公式サイトによると、アンジェラは4月28日に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」と診断され、緊急手術を受けたという。しかし「術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました」とし「現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました」と、一部公演の延期・中止を発表した。「公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます」と結んでいる。
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5／15（金） 千葉 松戸森のホール21、5／17（日）新潟県民会館 大ホール、5／19（火）石川 本多の森北電ホール公演のチケットを購入されたお客様へご案内させて頂きます。
4／28（火）に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」と診断され、緊急手術となりました。
術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました。
現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました。
尚、以降の公演については予定通りの開催を予定しております。
公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。
改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます。
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