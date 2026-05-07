金爆・樽美酒研二「まさか同じユニフォーム着てプレーできるなんて、、」 10年前＆現在の2ショット披露し感激つづる「10年経っても変わらない」「ただただ羨ましい」「青が似合う」
ゴールデンボンバーの樽美酒研二（45）が6日、自身のインスタグラムを更新。昨シーズン限りで現役を引退した、元横浜DeNAベイスターズの三嶋一輝氏（36）と同じ草野球のユニフォームに袖を通した2ショットを披露した。
【写真】「10年経っても変わらない」10年前＆現在の2ショットが披露された樽美酒研二＆元DeNA・三嶋一輝氏
たびたび、豪華著名人や元プロ野球選手らとの草野球での交流を披露している樽美酒。この日の投稿では、「今日も素晴らしい出会いがあり、素晴らしく充実したゴールデンウィーク最終日を送ることができました。皆様に感謝です、ありがとうございました また明日からゆるりと頑張りましょうね」とつづり、現在と10年前のそれぞれの2ショットをアップ。「10年ぶりに再開」（原文ママ）「まさか同じユニフォーム着てプレーできるなんて、、」と感激のコメントを添えた。
この投稿にファンからは「お二人とも10年経っても変わらないね」「ただただ羨ましい限り…!!!次はバッテリー組みましょうだなんて、ずるいずるいずるい」「三嶋選手は青が似合う」「エモいですね 研二さんが楽しそうにしててなによりです」「お二方とも若返ってないかい」「懐かしい…!!キャンプ行った時のだね??小さい車に大きい研二さん達がぎゅうぎゅうに乗ってたの可愛くてなんか覚えてるw」「良かった！良かったね!!けんじさんの喜びがヒシヒシと伝わってきまーす♪」「研二の坊主頭も懐かしいわ（笑）」「大和さんに続いて三嶋さん ベイスターズOBどんどん登場していいね」「おふたりとも素敵な歳の重ね方してるから前より男前度あがってるーっ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「10年経っても変わらない」10年前＆現在の2ショットが披露された樽美酒研二＆元DeNA・三嶋一輝氏
たびたび、豪華著名人や元プロ野球選手らとの草野球での交流を披露している樽美酒。この日の投稿では、「今日も素晴らしい出会いがあり、素晴らしく充実したゴールデンウィーク最終日を送ることができました。皆様に感謝です、ありがとうございました また明日からゆるりと頑張りましょうね」とつづり、現在と10年前のそれぞれの2ショットをアップ。「10年ぶりに再開」（原文ママ）「まさか同じユニフォーム着てプレーできるなんて、、」と感激のコメントを添えた。