金爆・樽美酒研二「まさか同じユニフォーム着てプレーできるなんて、、」 10年前＆現在の2ショット披露し感激つづる「10年経っても変わらない」「ただただ羨ましい」「青が似合う」

金爆・樽美酒研二「まさか同じユニフォーム着てプレーできるなんて、、」 10年前＆現在の2ショット披露し感激つづる「10年経っても変わらない」「ただただ羨ましい」「青が似合う」