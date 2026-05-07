シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキさんが7日、『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』のため、全国ツアーの一部公演を延期・中止することが所属レコード会社の公式サイトで発表されました。

アンジェラさんの症状について「4/28（火）に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」と診断され、緊急手術となりました。術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました」と説明。「現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました」と報告しました。

さらに、「公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます」と伝えています。

今月から全国30都市をまわる全国ツアー『Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK』を開催することを発表していたアンジェラさん。今回、ツアー初日となる予定だった15日の千葉・松戸公演が8月に延期、17日の新潟公演と19日の石川公演は中止するということです。