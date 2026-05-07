「ずるいぞ」西野七瀬、野外で抱き付く姿に反響！ 「そこ代われよ」「どっちもカワイイ」
元乃木坂46の西野七瀬さんは5月6日、自身のInstagramを更新。抱き付く姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】抱き付く西野七瀬
コメントでは「アンバサダー就任おめでとう」「なぁちゃん可愛すぎます」「ヨッシーいいなあ〜」「どっちもカワイイ」「ヨッシーずるいぞ」「ヨッシーそこ代われよ」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】抱き付く西野七瀬
「ヨッシーいいなあ〜」西野さんは「映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開中です」と告知し、3枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目は「USJのニンテンドーワールドでヨッシーに出会えたり」と紹介した「スーパーマリオ」シリーズのキャラクター・ヨッシーとのツーショットです。西野さんはヨッシーのファンキャップをかぶった姿で、ヨッシーにハグ。とてもうれしそうな表情を浮かべています。
Instagramでほかにもオフショットを公開Instagramでオフショットをたびたび投稿している西野さん。3月6日には「本日から映画『GEMNIBUS Vol2.』がTOHOシネマズ 日比谷にて一週間限定公開されます」「西山監督作品の『インフルエンサーゴースト』に出演させていただきました。日本の作品では珍しいクリーチャーホラー。ぜひ劇場で！！」などとつづり、笑みを浮かべてポーズする共演者とのスリーショットを公開しました。ファンからは「映画公開おめでとう」「ワォ最高だね」「ショートのなぁちゃん神」などのコメントが寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)