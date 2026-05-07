大型連休が明け5月7日、仕事や学校が再開しました。通勤・通学する人たちからはレジャーや推し活など、それぞれの楽しみ方で英気を養ったという声が聞かれました。

【松村道子アナウンサー】

「新潟駅前。温かい日差しの中、仕事再開の日を迎えている皆さん。どんな大型連休を過ごしたのでしょうか」



【街の人】

「かなり休ませていただいて6連休。（香川の）小豆島に行ってきた。心を休めようと思って海を眺めながらお酒を飲んだりしていた。あとは、うどんを食べて少し体重が増えたので、きょうから戻さないといけない」



「カレンダー通りの休みだった」という人は…



【街の人】

「九州に野球を見に行った。楽天とソフトバンクの試合」



試合は、応援する楽天イーグルスが快勝。



【街の人】

「普段なかなか行けないところなので、リフレッシュできてよかった」



兼業農家の男性は…



【街の人】

「田植えをしていた。農業が良くなればいいなと思っている」



家族と連休を過ごした人も。



【街の人】

「（実家のある）東京に帰省した。まだ新入社員なので、これから気持ち新たに仕事を頑張ろうと思う。（Q.両親から励ましの言葉は？）『頑張って』と言われた」



【街の人】

「孫たちが来たのでバーベキューをした。（Q.家族が集まる大型連休）やっぱりいい。楽しみにしていたのでうれしい」



物価高を意識したという声も聞かれました。



【街の人】

「6連休。特に変わりなく、子どもとゆっくり過ごした。混んでいるし、結構値段も上がっているので」



【街の人】

「長野に日帰りで菜の花畑を見てきた。観光地は混んでいるかなと思って。そんなにお金もかけたくなかったので」



受験生にとっても息抜きの時間となったようです。



【受験生】

「地元の子も帰ってきているから、勉強したあとに友達に会いに行ったりした」



大型連休の推し活を仕事の力に変えるという人も。



【街の人】

「ちょっと東京に刀剣乱舞という舞台を見に行った。ゲームのキャラクターの再現率の高さが魅力だと思っている。エネルギーを仕事にぶつけて、良い成果を出せたらいい」



それぞれの大型連休を終え、日常が始まりました。