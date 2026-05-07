スポーツ報知評論家の高木豊氏が、７日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。ゲストとして巨人、ＭＬＢで活躍した郄橋尚成さんが出演し「ずば抜けて凄かった」選手を明かした。

高木氏は「現役時代の巨人の中で誰が一番すごかったか」と郄橋さんへ質問すると、「全てすごい人ばっかだったんで」と前置きしつつ「一番やっぱ…守備はもうスバ抜けて桑田さん」と桑田真澄氏の名前を出した郄橋さん。

「『こんなに上手い人いるの？』っていうぐらい上手かったですね。斎藤（雅樹）さんとかも上手いんですよ。でも桑田さんはちょっとズバ抜けてましたね。軽快さとか足の運びが野手みたいな感じなんですよ。『こんなすごい人いるんだ』と思っちゃって」と続けた。

そして続いて挙げたのは「上原の遠投」と上原浩治氏の名前も出し、投げたボールが落ちてこないとジェスチャー付きで説明し「パーンってキャッチャーのミットに入るじゃないですか。まだ回転してる、漫画みたいにクルクルって」「回転数が良かったですね」「上原の遠投を見たら、芸術です」と絶賛しながら振り返った。